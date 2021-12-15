Росія – агресор, Крим – наш: український футболіст показав Ломаченку, що таке патріотизм

Сергій Гринь і Василь Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Сергій Гринь висловив свою громадянську позицію після свого скандального коментаря, де він заявив, що спорт – поза політикою.

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На запитання, чи міг би зараз уродженець Волновахи поїхати грати до Росії, Гринь відповів:

"Не знаю… Я не хочу взагалі говорити про політику, тому що спорт та політика – це різні речі", – сказав футболіст у коментарі UA-Футбол.

Слова півзахисника викликали резонанс серед уболівальників, тож футболіста ще раз попросили пояснити свою позицію.

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"Я наберу цього ідіота, який брав інтерв'ю... Я живу в Україні, моя сім'я також живе в Україні, я народився в Україні. Який ще можливий перехід до Росії? Я думаю як би мені швидше одужати і повернутися до складу Олександрії. Ну, звичайно, Росія – агресор, Крим – наш", – заявив Гринь. Tribuna.com.

Нагадаємо, що днями спалахнув новий скандал довкола Василя Ломаченка. Боксер святкував перемогу над Річардом Коммі не з українським прапором. І це вже не вперше!

Ломаченко святкував перемогу не з прапором України / Фото: Getty Images, AFP

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Найбільше уродженцю Білгорода-Дністровського дісталося від легендарного боксера Володимира Кличка, який пояснив Васі, що таке патріотизм.

А потім стався новий зашквар Ломаченка: боксер запостив вірші поета, який радів окупації Криму.