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Россия – агрессор, Крым – наш: украинский футболист показал Ломаченко, что такое патриотизм

Александр Трикиша
15 декабря, 18:39
Футболист Александрии Сергей Гринь считает Россию страной-агрессором, а Крым – украинской территорией. Игроку пришлось оправдываться после скандального интервью

Сергей Гринь и Василий Лолмаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Сергей Гринь высказал свою гражданскую позицию после своего скандального комментария, где он заявил, что спорт – вне политики.

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На вопрос, мог бы сейчас уроженец Волновахи поехать играть в Россию, Гринь ответил:

"Не знаю… Я не хочу вообще говорить о политике, потому что спорт и политика – это разные вещи", – сказал футболист в комментарии UA-Футбол.

Слова полузащитника вызвали резонанс среди болельщиков, поэтому футболиста еще раз попросили объяснить свою позицию.

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"Я наберу этого идиота, который брал интервью... Я живу в Украине, моя семья тоже живет в Украине, я родился в Украине. Какой еще возможный переход в Россию?

Я думаю как бы мне быстрее выздороветь и вернуться в строй Александрии. Ну, конечно, Россия – агрессор, Крым – наш", – заявил Гринь Tribuna.com.

Напомним, что на днях вспыхнул новый скандал вокруг Василия Ломаченко. Боксер праздновал победу над Ричардом Комми не с украинским флагом. И это уже не впервые!

Ломаченко праздновал победу не с флагом Украины / Фото: Getty Images, AFP

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Больше всего уроженцу Белгорода-Днестровского досталось от легендарного боксера Владимира Кличко, который объяснил Васе, что такое патриотизм.