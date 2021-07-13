Роналду забули! Оприлюднена символічна збірна Євро-2020

П'ять з одинадцяти найкращих гравців чемпіонату Європи представляють Італію. Поза списком – Кейн і Кріштіану, зате знайшлося місце в складі футболістам з Данії і Бельгії

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

УЄФА представила збірну найкращих гравців Євро-2020. У символічній команді турніру не знайшлося місця ні Кріштіану Роналду, який з п'ятьма голами став володарем Золотої бутси ЧЄ, ні найрезультативнішому гравцеві збірної Англії – автору чотирьох м'ячів Гаррі Кейну.

СИМВОЛІЧНА ЗБІРНА ЄВРО

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (Італія)

Джанлуїджі Доннарумма (Італія) Захисники: Леонардо Спінаццола (Італія), Гаррі Магвайр (Англія), Леонардо Бонуччі (Італія), Кайл Вокер (Англія)

Леонардо Спінаццола (Італія), Гаррі Магвайр (Англія), Леонардо Бонуччі (Італія), Кайл Вокер (Англія) Півзахисники: Педрі (Іспанія), Жоржиньо (Італія), П'єр-Еміль Хейб'єрг (Данія)

Педрі (Іспанія), Жоржиньо (Італія), П'єр-Еміль Хейб'єрг (Данія) Нападники: Рахім Стерлінг (Англія), Ромелу Лукаку (Бельгія), Федеріко К'єза (Італія)

Нагадаємо, в фіналі Євро Італія в серії пенальті обіграла Англію.

При цьому найкращим гравцем турніру був названий воротар Італії Доннарумма – нині безробітний ексміланіст, який ось-ось укладе контракт із ПСЖ.