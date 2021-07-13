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Роналду забули! Оприлюднена символічна збірна Євро-2020

13 липня, 13:55

Олег Люлька

П'ять з одинадцяти найкращих гравців чемпіонату Європи представляють Італію. Поза списком – Кейн і Кріштіану, зате знайшлося місце в складі футболістам з Данії і Бельгії

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

УЄФА представила збірну найкращих гравців Євро-2020. У символічній команді турніру не знайшлося місця ні Кріштіану Роналду, який з п'ятьма голами став володарем Золотої бутси ЧЄ, ні найрезультативнішому гравцеві збірної Англії – автору чотирьох м'ячів Гаррі Кейну.

СИМВОЛІЧНА ЗБІРНА ЄВРО

Нагадаємо, в фіналі Євро Італія в серії пенальті обіграла Англію.

При цьому найкращим гравцем турніру був названий воротар Італії Доннарумма – нині безробітний ексміланіст, який ось-ось укладе контракт із ПСЖ.

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