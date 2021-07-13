Роналду забыли! Обнародована символическая сборная Евро-2020

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters
УЕФА представил сборную лучших игроков Евро-2020. В символической команде турнира не нашлось места ни Криштиану Роналду, который с пятью голами стал обладателем Золотой бутсы ЧЕ, ни самому результативному игроку сборной Англии – автору четырех мячей Харри Кейну.
СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ЕВРО
- Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия)
- Защитники: Леонардо Спинаццола (Италия), Харри Магуайр (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Кайл Уокер (Англия)
- Полузащитники: Педри (Испания), Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания)
- Нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Федерико Кьеза (Италия)
Напомним, в финале Евро Италия в серии пенальти обыграла Англию.
При этом лучшим игроком турнира был назван вратарь Италии Доннарумма – ныне безработный экс-миланист, который со дня на день подпишет контракт с ПСЖ.
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