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Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
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Роналду тепер не в моді. Найвищий футболіст Англії розчарувався у португальцеві

Сергій Шаховець
29 жовтня, 17:43
Кріштіану Роналду потрапив під шквал критики після поразки Манчестер Юнайтед у чемпіонаті Англії від Ліверпуля

Крауч розкритикував Роналду / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-форвард Ліверпуля та збірної Англії Пітер Крауч проаналізував гру лідера Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду. На його думку, португальський нападник мало рухається під час матчу.

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"Вже не в моді просто стояти попереду. І це питання постійно виникає навколо МЮ цього сезону після переходу Кріштіану Роналду. Все змінюється, ери швидко змінюють одна одну, хоча якась частина мене справді сумує з цього приводу.

У сучасному футболі високі вимоги до бомбардирів. Зазвичай на обох флангах грають швидкі, потужні вінгери. Форварди не звикли занадто багато пресингувати, але, коли бачу Роберто Фірміно, Салаха та Мане у Ліверпулі, а ще Діогу Жота, коли він виходить у старті, ролі дуже змінилися", – цитує Пітера Крауча Daily Mail.

Гол Кріштіану Роналду приніс перемогу Манчестер Юнайтед над Аталантою / Фото: Reuters

Зазначимо, що в нинішньому сезоні чемпіонату Англії нападник МЮ зіграв 6 матчів і забив 3 м'ячі. А у розіграші Ліги чемпіонів Роналду провів 3 гри та відзначився трьома голами.

Кріштіану Роналду забив два м'ячі Ньюкаслу / Фото: Reuters

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Нападник Пітер Крауч був одним із найвищих гравців, які виступали в Англії. Зі зростом 201 см англієць більше підходив для баскетболу. Але незважаючи на свої габарити, Крауч був досить технічним та результативним футболістом. Так, за збірну Англії він забив 22 голи у 42 матчах.

/ Фото: Reuters

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