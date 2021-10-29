30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Роналду теперь не в моде. Самый высокий футболист Англии разочаровался в португальце

Сергей Шаховец
29 октября, 17:43
Криштиану Роналду попал под шквал критики после разгромного поражения Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии от Ливерпуля

Крауч раскритиковал Роналду / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-форвард Ливерпуля и сборной Англии Питер Крауч проанализировал игру лидера Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. По его мнению, португальский нападающий мало двигается во время матча.

Читайте также: Роналду крут не только на поле! Футболист снова станет отцом близнецов

Реклама

"Уже не в моде просто стоять впереди. И этот вопрос постоянно возникает вокруг МЮ в этом сезоне после перехода Криштиану Роналду. Все меняется, эры быстро сменяют друг друга, хотя какая-то часть меня действительно грустит по этому поводу.

В современном футболе высокие требования к бомбардирам. Обычно на обоих флангах играют быстрые, мощные вингеры. Форварды не привыкли слишком много прессинговать, но, видя Роберто Фирмино, Салаха и Мане в Ливерпуле, а еще Диогу Жота, когда он выходит в старте, роли сильно изменились", – цитирует Питера Крауча Daily Mail.

Гол Криштиану Роналду принес победу Манчестер Юнайтеду над Аталантой / Фото: Reuters

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Англии нестареющий нападающий МЮ сыграл 6 матчей и забил 3 мяча. А в розыгрыше Лиги чемпионов Роналду провел 3 игры и отметился тремя голами.

Криштиану Роналду забил два мяча Ньюкаслу / Фото: Reuters

Реклама

Нападающий Питер Крауч был одним из самых высоких игроков выступавших в Англии. С ростом 201 см англичанин больше подходил для баскетбола. Но несмотря на свои габариты, Крауч был достаточно техничным и результативным футболистом. Так, за сборную Англии он забил 22 гола в 42 матчах.

Питер Крауч провел 42 поединка в составе сборной Англии / Фото: Reuters

Читайте также:

Реклама