У Ювентусі шкодують, що Роналду не пішов раніше

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні зізнався, що в клубі важко перенесли відхід Кріштіану Роналду. Через це туринці провалили старт сезону

Кріштіану Роналду з Кубком Італії / Фото: Reuters

Роналду за кілька днів до закриття трансферного вікна несподівано перейшов з Ювентуса в Манчестер Юнайтед. Португалець навіть встиг зіграти в стартовому турі чемпіонату Італії.

Кріштіану Роналду / Фото: Инстаграм

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"Роналду пішов 28 серпня, було б краще, якби він пішов раніше. Це було легко переварити, але це трохи дивно, і, на мій погляд, в перших матчах ми розплачувалися очками. Якби він пішов 1 серпня, у нас був би час краще підготуватися, і ми підійшли б до старту чемпіонату трохи більш підготовленими", – передає слова К'єлліні DAZN.

Роналду повернувся в МЮ

Ювентус не міг виграти в чотирьох стартових турах Серії А. на цей момент клуб посідає сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Раніше ми писали, що Роналду просуває в МЮ нового тренера. 5-разовий володар "Золотого м'яча" хоче, щоб його коучем в Манчестер Юнайтед замість Уле-Гуннара Сульшера став безробітний нині Зінедін Зідан.