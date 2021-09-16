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Порту 0
15 вересня 22:00
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Мілан 2
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Шериф --
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Спортинг --
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Порту --
Ліверпуль --
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Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
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Мальме --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
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Роналду покинув Манчестер! Футболіста дістали вівці

Андрій Трофімов
16 вересня, 13:53
Форвард МЮ Кріштіану Роналду вирішив покинути дорогущий особняк через овець, які заважали спати. Футболіст з сім'єю переселився в сусіднє графство

Кріштіану не довго жив в цьому домі

Ще недавно ми розповідали про красивий будинку, в якому оселився Кріштіану Роналду в Манчестері. А тепер футболіст вирішив змінити місце проживання.

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Після повернення в англійський клуб Роналду разом з подругою Джорджиною і чотирма дітьми оселився в особняку вартістю 6 млн фунтів.

Однак футболісту і його сім'ї не давав спати шум від овець, яких чимало в цій частині країни. Роналду також висловив стурбованість системою безпеки в будинку.

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Сім'я перебралася в сусіднє графство Чешир, в особняк вартістю вдвічі дешевше. У будинку є басейн, гараж на чотири автомобілі і маленький кінотеатр.

Нагадаємо, що в матчі Ліги чемпіонів проти Янг Бойз Кріштіану повторив рекорд Ікера Касільяса. Португалець провів свій 177-й матч у найпрестижнішому єврокубку.

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