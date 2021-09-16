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Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Роналду покинул Манчестер! Футболиста достали овцы

Андрей Трофимов
16 сентября, 13:53
Форвард МЮ Криштиану Роналду решил покинуть дорогущий особняк из-за овец, которые мешали спать. Футболист с семьей переселился в соседнее графство

Криштиану не долго жил в этом доме

Еще недавно мы рассказывали о красивом доме, в котором поселился Криштиану Роналду в Манчестере. А теперь футболист решил сменить место жительства.

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После возвращения в английский клуб Роналду вместе с подругой Джорджиной и четырьмя детьми поселился в особняке стоимостью 6 млн фунтов.

Однако футболисту и его семье не давал спать шум от овец, которых немало в этой части страны. Роналду также выразил обеспокоенность системой безопасности в доме.

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Семья перебралась в соседнее графство Чешир, в особняк стоимостью вдвое дешевле. В доме имеется бассейн, гараж на четыре автомобиля и маленький кинотеатр.

Напомним, что в матче Лиги чемпионов против Янг Бойз Криштиану повторил рекорд Икера Касильяса. Португалец провел свой 177-й матч в самом престижном еврокубке.

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