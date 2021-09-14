Роналду повторит рекорд Лиги чемпионов уже на первой секунде матча

Португальский форвард в поединке против Янг Бойз в 177-й раз появится на поле в Лиге чемпионов. Он повторит достижение Икера Касильяса

Криштиану Роналду играет в ЛЧ с 2003 года / Фото: REUTERS

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду сегодня повторит рекорд знаменитого вратаря Икера Касильяса в Лиге чемпионов.

Во вторник стартует первый тур группового этапа. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Динамо – Бенфика.

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Криштиану попал в стартовый состав МЮ на матч против Янг Бойз. И как только судья даст стартовый свисток – это будет 177-я игра португальца в Лиге чемпионов!

53 раза он выходил на поле в форме Манчестер Юнайтед, еще 101 матч провел за Реале и 23 поединка в Ювентусе.

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У Икера Касильяса 150 матчей за Реал и 27 – за Порту.

Единственный украинец, кто сыграл сотню поединков в ЛЧ – это Андрей Шевченко: Динамо (26), Милан (59) и Челси (15).

Напомним, Роналду является также лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов – 134 гола.

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А недавно он стал лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных. Смотрите, как это было: