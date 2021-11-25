7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
25 листопада 22:00
Рома --
Зоря --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Рома – Зоря: стартові склади команд на матч Ліги конференцій

Сергій Шаховець
25 листопада, 20:55
Тренерські штаби Роми та Зорі визначилися зі складами на сьогоднішній матч п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій

Зоря Луганськ / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Поєдинок пройде в Римі на стадіоні "Олімпіко" і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Онлайн Рома – Зоря є на нашому сайті.

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Рома: Руй Патрісіу – Карсдорп, Смоллінг, Абрахам, Карлес Перес, Верету, Дзаньоло, Манчіні, Кумбула, Мхітарян, Ель-Шаараві

Запасні: Фузато, Рожер Ібаньєс, Л. Пеллегріні, Шомуродов, Рейнолдс, Майораль, Діавара, Бове, Дарбо, Міссорі, Залевські, Тріпі

Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью, Цвек, Булеца, Кабаєв, Громов, Шахаб, Аллах'яр

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Запасні: Сапутін, Жилкін, Снурніцин, Крістіан, Назарина, Алефіренко, Хомченовський, Гладкий, Фрімпонг

Зоря – єдиний клуб України, який зберігає шанси потрапити до євровесни. Раніше Динамо та Шахтар, програвши Баварії та Інтеру, втратили надію вийти у весняну частину єврокубків із групового раунду Ліги чемпіонів.

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Щоб гарантовано пробитися в євровесну, Зорі необхідне диво – сьогоднішня перемога в Римі над Ромою та виграш 9 грудня домашнього поєдинку з лідером групи – норвезьким Буде-Глімт.

Після чотирьох зіграних матчів Зоря займає третій рядок у групі С та відстає від команди Моурінью на одне очко.