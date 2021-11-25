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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Рома – Зоря: о котрій і де дивитись матч Ліги конференцій

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
25 листопада, 14:13
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Поєдинок п'ятого туру Ліги конференцій між Ромою та Зорею відбудеться у четвер, 25 листопада. Початок – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги список трансляторів матчу
Скрипник vs Моурінью
Скрипник vs Моурінью / Фото: Reuters

Команді Віктора Скрипника необхідно сьогодні не програти в Римі підопічним Жозе Моурінью, щоб перед фінальним туром 9 грудня зберегти шанси на ТОП-2 у групі та євровесну. Онлайн Рома – Зоря доступний на нашому сайті.

О КОТРІЙ ПОЧАТОК

Поєдинок Ліги конференцій Рома – Зоря на "Стадіо Олімпіко" розпочнеться у четвер, 25 листопада, о 22:00 за київським часом.

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ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

  • Мегого
  • Матч! Футбол 3
  • Sky Sport Uno
  • TV2 Play Denmark
  • ESPN 2 Brasil
  • MAX Sport 4
  • Cytavision Sports 6

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Нагадаємо, наприкінці вересня Рома та Зоря вже зустрічалися у Запоріжжі. Там із рахунком 3:0 перемогла команда Жозе Моурінью.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОМА – ЗОРЯ

Великим фаворитом матчу у Римі аналітики називають Рому. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.16, на нічию – 8.60, на перемогу Зорі – 16.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків поєдинку така:

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  • виграш Роми – 83%
  • нічия – 11%
  • виграш Зорі – 6%
  • найімовірніший рахунок – 3:0

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Кадрову обойму Роми аналітики Transfermarkt оцінюють у 429 млн. євро. Це у 23 дорожче за вартість складу Зорі (18,6 млн євро).

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер Роми Жозе Моурінью:

"Якщо переможемо Зорю, залишимося у грі. Програємо – вилетимо. Нічия ще залишає нам шанси. Для нас це буде, як фінал. Буде складно грати одночасно в Серії А та Лізі конференцій, але це проблема, яку хочеться мати".

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник:

"Силу Роми ми відчули ще під час гри у Запоріжжі. Звичайно, очевидний фаворит – це наш суперник, але якщо подивитися на турнірну таблицю, то вона нам надає сміливості".

"Було б навіть нечесно, якби ми не розраховували на позитивний результат у Римі. Але для цього нам потрібно стрибнути вище голови. Мені здається, що моїй команді це до снаги".

Дивіться, як перед Зорею Рома зіпсувала дебют Шеви в Дженоа

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