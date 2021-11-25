Рома – Зоря: о котрій і де дивитись матч Ліги конференцій

Команді Віктора Скрипника необхідно сьогодні не програти в Римі підопічним Жозе Моурінью, щоб перед фінальним туром 9 грудня зберегти шанси на ТОП-2 у групі та євровесну. Онлайн Рома – Зоря доступний на нашому сайті.
О КОТРІЙ ПОЧАТОК
Поєдинок Ліги конференцій Рома – Зоря на "Стадіо Олімпіко" розпочнеться у четвер, 25 листопада, о 22:00 за київським часом.
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
- Мегого
- Матч! Футбол 3
- Sky Sport Uno
- TV2 Play Denmark
- ESPN 2 Brasil
- MAX Sport 4
- Cytavision Sports 6
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Нагадаємо, наприкінці вересня Рома та Зоря вже зустрічалися у Запоріжжі. Там із рахунком 3:0 перемогла команда Жозе Моурінью.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОМА – ЗОРЯ
Великим фаворитом матчу у Римі аналітики називають Рому. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.16, на нічию – 8.60, на перемогу Зорі – 16.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків поєдинку така:
- виграш Роми – 83%
- нічия – 11%
- виграш Зорі – 6%
- найімовірніший рахунок – 3:0
ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ
Кадрову обойму Роми аналітики Transfermarkt оцінюють у 429 млн. євро. Це у 23 дорожче за вартість складу Зорі (18,6 млн євро).
ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ
Головний тренер Роми Жозе Моурінью:
"Якщо переможемо Зорю, залишимося у грі. Програємо – вилетимо. Нічия ще залишає нам шанси. Для нас це буде, як фінал. Буде складно грати одночасно в Серії А та Лізі конференцій, але це проблема, яку хочеться мати".
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник:
"Силу Роми ми відчули ще під час гри у Запоріжжі. Звичайно, очевидний фаворит – це наш суперник, але якщо подивитися на турнірну таблицю, то вона нам надає сміливості".
"Було б навіть нечесно, якби ми не розраховували на позитивний результат у Римі. Але для цього нам потрібно стрибнути вище голови. Мені здається, що моїй команді це до снаги".
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