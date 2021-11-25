7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
25 ноября 22:00
Рома --
Заря --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Рома – Заря: стартовые составы команд на матч Лиги конференций

Сергей Шаховец
25 ноября, 20:55
Тренерские штабы Ромы и Зари определились с составами на сегодняшний матч пятого тура группового этапа Лиги конференций

Заря Луганск / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Поединок пройдет в Риме на стадионе "Олимпико" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Рома – Заря есть на нашем сайте.

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Рома: Руй Патрисиу – Карсдорп, Смоллинг, Абрахам, Карлес Перес, Верету, Дзаньоло, Манчини, Кумбула, Мхитарян, Эль-Шаарави

Запасные: Фузато, Рожер Ибаньес, Л. Пеллегрини, Шомуродов, Рейнолдс, Майораль, Диавара, Бове, Дарбо, Миссори, Залевски, Трипи

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Заря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жунинью, Цвек, Булеца, Кабаев, Громов, Шахаб, Аллахьяр

Запасные: Сапутин, Жилкин, Снурницын, Кристиан, Назарина, Алефиренко, Хомченовский, Гладкий, Фримпонг

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Заря – единственный клуб Украины, сохраняющий шансы попасть в евровесну. Ранее Динамо и Шахтер, проиграв Баварии и Интеру, лишились надежд выйти в весеннюю часть еврокубков из группового раунда Лиги чемпионов.

Чтобы гарантированно пробиться в евровесну, Заре необходимо чудо – сегодняшняя победа в Риме над Ромой и выигрыш 9 декабря домашнего поединка с действующим лидером группы – норвежским Буде-Глимт.

После четырех сыгранных матчей Заря занимает третью строчку в группе С и отстает от команды Моуринью на одно очко.