Реверанс УЄФА Росії: наступний фінал Ліги чемпіонів – в Пітері, потім – знову Стамбул

В УЄФА визначилися з містами, які найближчим часом приймуть фінали Ліги чемпіонів. Вони пройдуть у Росії, Туреччині, Мюнхені та Англії

Арени в Мюнхені, Стамбулі та Санкт-Петербурзі / Фото: UEFA.com

Сьогодні, 16 липня, виконавчий комітет УЄФА визначився з місцем проведення фіналів найближчих розіграшів Ліги чемпіонів. Раніше переможець ЛЧ потрапив у скандал, впавши на гігантську рибу.

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Так, вирішальний матч ЛЧ сезону-2022/2023, який спочатку планували провести в Мюнхені, пройде в Стамбулі. УЄФА довелося прийняти таке рішення, щоб компенсувати Туреччині втрату фіналу минулого розіграшу. Ключовий поєдинок Ліги у 2021 році був перенесений зі Стамбула в Порту з міркувань епідеміологічної безпеки.

Однак і Мюнхен не залишився з порожніми руками. Баварська столиця також отримала від УЄФА свій фінал Ліги чемпіонів, ось тільки пройде він на кілька років пізніше, в сезоні-2024/2025.

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У сезоні-2023/2024, як і планувалося, вирішальний матч головного клубного турніру Європи пройде в Лондоні на "Вемблі". Хоча під час плей-оф Євро-2020 англійські вболівальники поводилися жахливо – ображали інших фанатів, світили в обличчя воротареві під час пенальті, влаштували тисняву біля стадіону.

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 пройде в Санкт-Петербурзі, який приймав і матчі Євро-2020.

Раніше першою жертвою нового правила УЄФА став боснійський Борац.