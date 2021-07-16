Реверанс УЕФА России: следующий финал Лиги чемпионов – в Питере, затем – опять Стамбул

В УЕФА определились с городами, которые в ближайшее время примут финалы Лиги чемпионов. Они пройдут в России, Турции, Мюнхене и Англии

Арены в Мюнхене, Стамбуле и Санкт-Петербурге / Фото: UEFA.com

Сегодня, 16 июля, исполнительный комитет УЕФА определился с местом проведения финалов ближайших розыгрышей Лиги чемпионов. Ранее победитель ЛЧ угодил в скандал, упав на гигантскую рыбу.

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Так, решающий матч ЛЧ сезона-2022/2023, который изначально планировали провести в Мюнхене, пройдет в Стамбуле. УЕФА пришлось принять такое решение, чтобы компенсировать Турции потерю финала минувшего розыгрыша. Ключевой поединок Лиги в 2021 году был перенесен из Стамбула в Порту из соображений эпидемиологической безопасности.

Однако и Мюнхен не остался с пустыми руками. Баварская столица также получила от УЕФА свой финал Лиги чемпионов, вот только пройдет он на несколько лет позже, в сезоне-2024/2025.

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В сезоне-2023/2024, как и планировалось, решающий матч главного клубного турнира Европы пройдет в Лондоне на "Уэмбли". Хотя во время плей-офф Евро-2020 английские болельщики вели себя безобразно – оскорбляли других фанатов, светили в лицо вратарю во время пенальти, устроили давку возле стадиона.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдет в Санкт-Петербурге, который принимал и матчи Евро-2020.

Ранее первой жертвой нового правила УЕФА стал боснийский Борац.