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Лига чемпионов 2020/2021

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Для Григорчука Лига чемпионов закончилась, Вернидуб идет дальше: результаты матчей вторника

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 июля, 00:51
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Шериф из Тирасполя Юрия Вернидуба успешно прошел первый раунд квалификации Лиги чемпионов, а солигорский Шахтер Романа Григорчука продолжит выступление в Лиге конференций
Вернидуб и Григорчук - украинские тренеры в еврокубках
Вернидуб и Григорчук - украинские тренеры в еврокубках

В Лиге чемпионов во вторник начались ответные матчи первого квалификационного раунда. Первой жертвой нового правила УЕФА стал боснийский Борац. После отмены правила выездного гола, боснийцы вынуждены были играть дополнительное время, где уступили Клужу.

К сожалению, на одного украинского тренера в ЛЧ стало меньше. Солигорский Шахтер Романа Григорчука уступил болгарскому Лудогорцу.

Но порадуемся за Юрия Вернидуба, его Шериф прошел албанскую Теуту.

Все результаты ответных матчей квалификации Лиги чемпионов:

  • Линкольн (Гибралтар) – Фола (Люксембург) – 5:0 (первый матч – 2:2)
  • Рига (Латвия) – Мальме (Швеция) – 1:1 (0:1)
  • Хибернианс (Мальта) – Флора (Эстония) - 0:3 (0:2)
  • Шериф (Молдова) - Теута (Албания) – 1:0 (4:0)
  • Борац (Босния) – Клуж (Румыния) – 2:1 д.в. (1:3)
  • Мура (Словения) – Шкендия (Македония) – 5:0 (1:0)
  • Приштина (Косово) – Ференцварош (Венгрия) – 1:4 (0:3)
  • Будучность (Черногория) – ХИК (Финляндия) – 0:4 (1:3)
  • Линфилд (Северная Ирландия) – Жальгирис (Литва) – 1:2 (1:3)
  • Шемрок Роверс (Ирландия) – Слован (Словакия) - 2:1 (0:2)
  • Шахтер (Беларусь) – Лудогорец (Болгария) - 0:1 (0:1)
  • Валюр (Исландия) – Динамо З (Хорватия) – 0:2 (2:3)

В среду будут сыграны еще четыре матча: Кайрат (Казахстан) – Маккаби Х (Израиль) – первый матч 1:1, Алашкерт (Армения) – Коннах Куэй (Уэльс) – 2:2, Нефтчи (Азербайджан) – Динамо Тб (Грузия) – 2:1, Легия (Польша) – Буде/Глимт (Норвегия) – 3:2.

В тренде

Проигравшие получают пропуск в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Напомним, что Шахтер начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, а Динамо сразу попало в групповой турнир.

Действующий победитель ЛЧ – Челси.

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B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
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3
4
Северная Македония
3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
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4
4
Венгрия
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