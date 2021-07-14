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Для Григорчука Ліга чемпіонів закінчилася, Вернидуб йде далі: результати матчів вівторка

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 липня, 00:51
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Шериф з Тирасполя Юрія Вернидуба успішно пройшов перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, а солігорський Шахтар Романа Григорчука продовжить виступ у Лізі конференцій
Вернидуб і Григорчук - українські тренери у єрокубках
Вернидуб і Григорчук - українські тренери у єрокубках

У Лізі чемпіонів у вівторок почалися матчі першого кваліфікаційного раунду. Першою жертвою нового правила УЄФА став боснійський Борац. Після скасування правила виїзного голу, боснійці змушені були грати додатковий час, де поступилися Клужу.

На жаль, на одного українського тренера в ЛЧ стало менше. Солігорський Шахтар Романа Григорчука поступився болгарському Лудогорцю.

Але порадіємо за Юрія Вернидуба, його Шериф пройшов албанську Теуту.

Всі результати матчів-відповідей кваліфікації Ліги чемпіонів:

  • Лінкольн (Гібралтар) – Фола (Люксембург) – 5:0 (перший матч – 2:2)
  • Рига (Латвія) – Мальме (Швеція) – 1:1 (0: )
  • Хіберніанс (Мальта) – Флора (Естонія) – 0:3 (0:2)
  • Шериф (Молдова) – Теута (Албанія) – 1:0 (4:0)
  • Борац (Боснія) – Клуж (Румунія) – 2:1 д.ч. (1:3)
  • Мура (Словенія) – Шкендія (Македонія) – 5:0 (1:0)
  • Приштина (Косово) – Ференцварош (Угорщина) – 1:4 (0:3)
  • Будучность (Чорногорія) – ХІК (Фінляндія) – 0:4 (1:3)
  • Лінфілд (Північна Ірландія) – Жальгіріс (Литва) – 1:2 (1:3)
  • Шемрок Роверс (Ірландія) – Слован (Словаччина) – 2:1 (0:2)
  • Шахтар (Білорусь) – Лудогорець (Болгарія) – 0:1 (0:1)
  • Валюр (Ісландія) – Динамо З (Хорватія) – 0:2 (2:3)

У середу будуть зіграні ще чотири матчі: Кайрат (Казахстан) – Маккабі Х (Ізраїль) – перший матч 1:1, Алашкерт (Вірменія) – Коннах Куей (Уельс) – 2:2, Нефтчі (Азербайджан) – Динамо Тб (Грузія) – 2:1, Легія (Польща) – Буде/Глімт (Норвегія) – 3:2.

В тренді

Ті, хто програв, отримують пропуск в третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

Нагадаємо, що Шахтар почне виступ у Лізі чемпіонів з третього кваліфікаційного раунду, а Динамо відразу потрапило в груповий турнір.

Чинний переможець ЛЧ – Челсі.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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