Ребров покине арабський клуб заради збірної України

Сергій Ребров
5 серпня збірна України може дізнатися ім'я свого наставника. Як повідомляє в своєму Twitter журналіст Ігор Бурбас, у четвер відбудеться зустріч Сергія Реброва і президента клубу Аль-Айн. У разі успішних переговорів український фахівець зможе розірвати контракт зі своєю нинішньою командою і стати біля керма української збірної.
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Нагадаємо, що Сергій Ребров очолив клуб з ОАЕ в червні цього року, де його зарплата становить 3,5 мільйона доларів на рік.
Сергій Ребров/Фото alainclub.ae
Пізніше з'явилася інформація про те, що у Реброва є домовленість з власником клубу, і він може розірвати контракт в будь-який момент, якщо надійде пропозиція від УАФ.
Сергій Ребров і Андрій Шевченко
Раніше УАФ прокоментувала відхід Шевченка з посади головного тренера збірної України і повідомила, що його наступника призначать 9 серпня .
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