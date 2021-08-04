Ребров покине арабський клуб заради збірної України

Один з кандидатів на пост наставника збірної України завтра обговорить розірвання контракту з арабським клубом

Сергій Ребров

5 серпня збірна України може дізнатися ім'я свого наставника. Як повідомляє в своєму Twitter журналіст Ігор Бурбас, у четвер відбудеться зустріч Сергія Реброва і президента клубу Аль-Айн. У разі успішних переговорів український фахівець зможе розірвати контракт зі своєю нинішньою командою і стати біля керма української збірної.

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Нагадаємо, що Сергій Ребров очолив клуб з ОАЕ в червні цього року, де його зарплата становить 3,5 мільйона доларів на рік.

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

Пізніше з'явилася інформація про те, що у Реброва є домовленість з власником клубу, і він може розірвати контракт в будь-який момент, якщо надійде пропозиція від УАФ.

Сергій Ребров і Андрій Шевченко

Раніше УАФ прокоментувала відхід Шевченка з посади головного тренера збірної України і повідомила, що його наступника призначать 9 серпня .