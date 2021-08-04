Ребров покинет арабский клуб ради сборной Украины

Один из кандидатов на пост наставника сборной Украины завтра обсудит расторжение контракта с арабским клубом

Сергей Ребров

5 августа сборная Украины может узнать имя своего наставника. Как сообщает в своем Twitter журналист Игорь Бурбас, в четверг состоится встреча Сергея Реброва и президента клуба Аль-Айн. В случае успешных переговоров украинский специалист сможет расторгнуть контракт со своей нынешней командой и стать у руля украинской сборной.

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Напомним, что Сергей Ребров возглавил клуб из ОАЭ в июне этого года, где его зарплата составляет 3,5 миллиона долларов в год.

Сергей Ребров/Фото alainclub.ae

Позже появилась информация о том, что у Реброва есть договоренность с владельцем клуба, и он может разорвать контракт в любой момент, если поступит предложение от УАФ.

Сергей Ребров и Андрей Шевченко

Ранее УАФ прокомментировала уход Шевченко с поста главного тренера сборной Украины и сообщила, что его преемника назначат 9 августа.