Ребров безкоштовно може покинути арабський клуб заради збірної України

Головний тренер Аль-Айна з ОАЕ Сергій Ребров входить в число кандидатів на заміну Андрія Шевченка в збірній України. У нього навіть є спеціальний пункт в контракті

Сергій Ребров/Фото fradi.hu

Як повідомляє Динамо Київ Inside в Telegram, у Реброва є домовленість з арабами, що він може розірвати контракт в будь-який момент, якщо надійде пропозиція від УАФ.

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У той же час, джерело пише, що Ребров може зажадати більшу зарплату, ніж була у Шевченка, що може стати каменем спотикання в переговорах з асоціацією.

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae Реклама

Тому найвірогіднішим на цей момент варіантом є призначення Мирона Маркевича виконуючим обов'язки. Раніше ще один джерело повідомило, що Маркевич очолить збірну України.

Також раніше УАФ розповіла, чому пішов Шевченко і коли буде новий тренер. Шева не став продовжувати контракт, тому що вирішив спробувати себе на клубному рівні. Його наступника призначать 9 серпня – перша заява Української асоціації футболу.