Ребров бесплатно может покинуть арабский клуб ради сборной Украины

Главный тренер Аль-Айна из ОАЭ Сергей Ребров входит в число кандидатов на замену Андрея Шевченко в сборной Украины. У него даже есть специальный пункт в контракте

Сергей Ребров/Фото fradi.hu

Как сообщает Динамо Киев Inside в Telegram, у Реброва есть договоренность с арабами, что он может разорвать контракт в любой момент, если поступит предложение от УАФ.

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В то же время, источник пишет, что Ребров может потребовать большую зарплату, чем было у Шевченко, что может стать камнем преткновения в переговорах с ассоциацией.

Сергей Ребров/Фото alainclub.ae Реклама

Поэтому самым вероятным на данный момент вариантов является назначение Мирона Маркевича исполняющим обязанности. Ранее еще один источник сообщил, что Маркевич возглавит сборную Украины.

Также ранее УАФ рассказала, почему ушел Шевченко и когда будет новый тренер. Шева не стал продлевать контракт, потому что решил попробовать себя на клубном уровне. Его преемника назначат 9 августа – первое заявление Украинской ассоциации футбола.