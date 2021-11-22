22 листопада 19:30
Верес --
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Маріуполь --
Львів --
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Рух --
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28 листопада 19:30
Колос --
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29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Челсі --
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Інтер --
Шахтар --
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Лейпциг --
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Реальний виродок: незвичайне визнання для кращого боксера світу, що затьмарив Усика

Олександр Трикіша
22 листопада, 18:36
Легендарний Флойд Мейвезер назвав ім'я найкращого боксера у світі незалежно від вагової категорії. На його думку, нагороду не заслужив ні Олександр Усик, ні Сауль Альварес

Мейвезер поставив Кроуфорда вище за Усика / Фото: Getty Images, REUTERS

Американець віддав приз найкращому боксеру сучасності своєму співвітчизнику Теренсу Кроуфорду, який напередодні переміг Шона Портера та захистив титул WBO у ваговій категорії до 66,68 кг.

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"Найкращий боксер рейтингу pound-for-pound на цей момент – це Теренс Кроуфорд. Чистий талант. Неймовірний боєць. Цей хлопець є реальним виродком.

Кроуфорд переміг Портера / Фото: Getty Images

Мені в ньому подобається те, що він нагадує мені Флойда Мейвезера. Він може надрати зад. Так, він трохи старший, ніж коли я починав, але все ж таки", – зізнався Мейвезер Youtube-каналу FightHype.com.

Цікаво, що у тому ж рейтингу P4P за версією BoxRec Кроуфорд знаходиться вище за Олександра Усика. Лідирує ж Сауль Альварес.

До речі, раніше були опубліковані причини, з яких Сауль Альварес не боксуватиме проти Олександра Усика.