Реальний виродок: незвичайне визнання для кращого боксера світу, що затьмарив Усика

Мейвезер поставив Кроуфорда вище за Усика / Фото: Getty Images, REUTERS

Американець віддав приз найкращому боксеру сучасності своєму співвітчизнику Теренсу Кроуфорду, який напередодні переміг Шона Портера та захистив титул WBO у ваговій категорії до 66,68 кг.

Читайте також: Дій як Кличко! Джошуа пояснили, як знищити Усика

Реклама

"Найкращий боксер рейтингу pound-for-pound на цей момент – це Теренс Кроуфорд. Чистий талант. Неймовірний боєць. Цей хлопець є реальним виродком.

Кроуфорд переміг Портера / Фото: Getty Images

Мені в ньому подобається те, що він нагадує мені Флойда Мейвезера. Він може надрати зад. Так, він трохи старший, ніж коли я починав, але все ж таки", – зізнався Мейвезер Youtube-каналу FightHype.com.

Цікаво, що у тому ж рейтингу P4P за версією BoxRec Кроуфорд знаходиться вище за Олександра Усика. Лідирує ж Сауль Альварес.

До речі, раніше були опубліковані причини, з яких Сауль Альварес не боксуватиме проти Олександра Усика.