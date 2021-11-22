Реальный ублюдок: необычное признание для лучшего боксера мира, затмившего Усика

Мейвезер поставил Кроуфорда выше Усика / Фото: Getty Images, REUTERS

Американец отдал приз лучшему боксеру современности своему соотечественнику Теренсу Кроуфорду, который накануне победил Шона Портера и защитил титул WBO в весовой категории до 66,68 кг.

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"Лучший боксер рейтинга pound-for-pound на данный момент – это Теренс Кроуфорд. Чистый талант. Невероятный боец. Этот парень реальный ублюдок.

Кроуфорд победил Портера / Фото: Getty Images

Мне в нем нравится то, что он напоминает мне Флойда Мейвезера. Он может надрать зад. Да, он немного старше, чем когда я начинал, но все же", – признался Мейвезер Youtube-каналу FightHype.com.

Интересно, что в том же рейтинге P4P по версии BoxRec Кроуфорд находится выше Александра Усика. Лидирует же Сауль Альварес.

Кстати, ранее были опубликованы причины, по которым Сауль Альварес не будет боксировать против Александра Усика.