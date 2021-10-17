17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
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Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
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Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лілль --
Севілья --
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Челсі --
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Прощавай, Реал? Мбаппе заінтригував новим фото в мережі

Сергій Шаховець
17 жовтня, 15:19
Керівництво французького гранда робить все, щоб Киліана Мбаппе забув про свою мрію грати за мадридський Реал

Президент ПСЖ Аль-Хелаїфі вручив приз найкращого гравця Кіліаном Мбаппе / Фото: Колаж: Сьогодні

У матчі 10-го туру французької Ліги 1 проти Анже (2:1) 22-річний форвард забив гол і віддав гольову передачу. За підсумками поєдинку Мбаппе був визнаний найкращим гравцем матчу і отримав приз особисто з рук президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі.

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Фотографію з президентом Парі-Сен-Жермена Кіліан розмістив на свій сторінці Instagram.

"Завжди прагніть більшого. Спасибі, ПСЖ", – підписав спільне фото з Аль-Хелаїфі Мбаппе.

Раніше ми повідомляли, що керівництво ПСЖ приготувало привабливу фінансову пропозицію для форварда. Новий контракт буде розрахований на п'ять років з зарплатою 36 мільйонів за сезон.

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До варіанту продовження контракту з французьким грандом підштовхує Мбаппе і його мама Файза Ламарі.

У сезоні-2021/22 Мбаппе провів 12 матчів за ПСЖ, на його рахунку 5 голів і 6 ассистов.

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