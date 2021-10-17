17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Прощай, Реал? Мбаппе заинтриговал новым фото в сети

Сергей Шаховец
17 октября, 15:19
Руководство французского гранда делает все, чтобы Килиана Мбаппе забыл о своей мечте играть за мадридский Реал

Президент ПСЖ Аль-Хелаифи вручил приз лучшего игрока Килиану Мбаппе / Фото: Коллаж: Сегодня

В матче 10-го тура французской Лиги 1 против Анже (2:1) 22-летний форвард забил гол и отдал голевую передачу. По итогам поединка Мбаппе был признан лучшим игроком матча и получил приз лично из рук президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Читайте также: Убил семью ради проститутки: сексапильная жена Икарди обвинила мужа в измене

Реклама

Фотографию с президентом Пари-Сен-Жермена Килиан разместил на свой странице Instagram.

"Всегда стремитесь к большему. Спасибо, ПСЖ", – подписал совместное фото с Аль-Хелаифи Мбаппе.

Ранее мы сообщали, что руководство ПСЖ приготовило привлекательное финансовое предложение для форварда. Новый контракт будет рассчитан на пять лет с зарплатой 36 миллионов за сезон.

Реклама

К варианту продления контракта с французским грандом подталкивает Мбаппе и его мама Файза Ламари.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 12 матчей за ПСЖ, на его счету 5 голов и 6 ассистов.

Реклама

Реклама