Прощай, Реал? Мбаппе заинтриговал новым фото в сети

Президент ПСЖ Аль-Хелаифи вручил приз лучшего игрока Килиану Мбаппе / Фото: Коллаж: Сегодня

В матче 10-го тура французской Лиги 1 против Анже (2:1) 22-летний форвард забил гол и отдал голевую передачу. По итогам поединка Мбаппе был признан лучшим игроком матча и получил приз лично из рук президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

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Фотографию с президентом Пари-Сен-Жермена Килиан разместил на свой странице Instagram.

"Всегда стремитесь к большему. Спасибо, ПСЖ", – подписал совместное фото с Аль-Хелаифи Мбаппе.

Ранее мы сообщали, что руководство ПСЖ приготовило привлекательное финансовое предложение для форварда. Новый контракт будет рассчитан на пять лет с зарплатой 36 миллионов за сезон.

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К варианту продления контракта с французским грандом подталкивает Мбаппе и его мама Файза Ламари.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 12 матчей за ПСЖ, на его счету 5 голов и 6 ассистов.