Джима потрапила до ТОП-10 в індивідуалці і спринті / Фото: REUTERS
У середу українці боротимуться за медалі у біатлоні, гірськолижному спорті та фристайлі. У фінал чоловічої акробатики у фристайлі потрапили одразу два українці – Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк.
Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 16 лютого
04:15.
09:15. Лижні гонки. Командний спринт, півфінал: Юлія Кроль, Марина Анцібор
09:45.
13.00.
13:30. Шорт-трек. 1500 м, чвертьфінал: Уляна Дуброва
Нагадаємо, що українці поки що не здобули жодної медалі в Китаї. Найкращим результатом є восьме місце Юлії Джіми у спринтерській гонці з біатлону. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні .
На 15 лютого медальному заліку Олімпіади-2022 лідирує команда Норвегії. Вони завоювали найбільшу кількість як золотих медалей, так і нагород загалом.