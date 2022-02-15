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Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 16 февраля

Сергей Шаховец
15 февраля, 22:08
В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят десять украинских спортсменов в пяти видах спорта. Расписание украинцев на Олимпиаде-2022

Джима вошла в ТОП-10 в индивидуалке и спринте / Фото: REUTERS

В среду украинцы будут бороться за медали в биатлоне, горнолыжном спорте и фристайле. В финал мужской акробатики во фристайле попали сразу два украинца – Александр Абраменко и Александр Окипнюк.

Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 16 февраля

04:15.Горнолыжный спорт. Слалом: Иван Ковбаснюк
09:15. Лыжные гонки. Командный спринт, полуфинал: Юлия Кроль, Марина Анцибор
09:45.Биатлон. Эстафета, 4х6 км: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Белосюк
13:00.Фристайл. Лыжная акробатика, финал: Александр Окипнюк, Александр Абраменко
13:30. Шорт-трек. 1500 м, четвертьфинал: Ульяна Дуброва

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Напомним, что украинцы пока не завоевали ни одной медали в Китае. Лучшим результатом является восьмое место Юлии Джимы в спринтерской гонке по биатлону. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

На 15 февраля в медальном зачете Олимпиады-2022 лидирует команда Норвегии. Они завоевали наибольшее количество как золотых медалей, так и наград в целом.