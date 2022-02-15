Джима вошла в ТОП-10 в индивидуалке и спринте / Фото: REUTERS
В среду украинцы будут бороться за медали в биатлоне, горнолыжном спорте и фристайле. В финал мужской акробатики во фристайле попали сразу два украинца – Александр Абраменко и Александр Окипнюк.
Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 16 февраля
04:15.
09:15. Лыжные гонки. Командный спринт, полуфинал: Юлия Кроль, Марина Анцибор
09:45.
13:00.
13:30. Шорт-трек. 1500 м, четвертьфинал: Ульяна Дуброва
Напомним, что украинцы пока не завоевали ни одной медали в Китае. Лучшим результатом является восьмое место Юлии Джимы в спринтерской гонке по биатлону. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.
На 15 февраля в медальном зачете Олимпиады-2022 лидирует команда Норвегии. Они завоевали наибольшее количество как золотых медалей, так и наград в целом.