Джима вошла в ТОП-10 в индивидуалке и спринте / Фото: REUTERS

В среду украинцы будут бороться за медали в биатлоне, горнолыжном спорте и фристайле. В финал мужской акробатики во фристайле попали сразу два украинца – Александр Абраменко и Александр Окипнюк.

Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 16 февраля

04:15. Горнолыжный спорт. Слалом: Иван Ковбаснюк

09:15. Лыжные гонки. Командный спринт, полуфинал: Юлия Кроль, Марина Анцибор

09:45. Биатлон. Эстафета, 4х6 км: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Белосюк

13:00. Фристайл. Лыжная акробатика, финал: Александр Окипнюк, Александр Абраменко

13:30. Шорт-трек. 1500 м, четвертьфинал: Ульяна Дуброва

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Напомним, что украинцы пока не завоевали ни одной медали в Китае. Лучшим результатом является восьмое место Юлии Джимы в спринтерской гонке по биатлону. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

На 15 февраля в медальном зачете Олимпиады-2022 лидирует команда Норвегии. Они завоевали наибольшее количество как золотых медалей, так и наград в целом.