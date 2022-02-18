У суботу відбудуться фінальні матчі у керлінгу / Фото: Reuters
Олімпійські чемпіони визначаться у бобслеї, гірськолижному спорті, керлінгу, лижних гонках, фігурному катанні у спортивних пар та фристайлі у дисципліні хаф-пайп. Два комплекти нагород розіграють у ковзанярському спорті у мас-старті у чоловіків та жінок. У передостанній день Ігор пройдуть матчі за 3-е місце у керлінгу у жіночому турнірі та у хокеї у чоловічому турнірі.
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Розклад медальних стартів 19 лютого на Олімпіаді-2022
Фристайл
- 04:24. Чоловіки, хаф-пайп
Гірськолижний спорт
- 05:00. Командна першість
Лижні гонки
- 08:00. Чоловіки, 50 км, мас-старт, вільний стиль
Керлінг
- 08:05. Чоловіки, фінал
- 14:05. Жінки, матч за 3-місце
Ковзанярський спорт
- 10:30. Чоловіки, мас-старт
- 11.00. Жінки, мас-старт
Фігурне катання
- 13.00. Спортивні пари
Бобслей
- 14.00. Жінки, екіпажі-двійки
Хокей на льоду
- 15:10. Чоловіки, матч за 3 місце
Нагадаємо, що в активі збірної України залишається одне срібло Олександра Абраменка. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.