19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розклад медальних стартів 19 лютого на Олімпіаді-2022

Сергій Шаховець
18 лютого, 22:31
У суботу, 19 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розіграють вісім комплектів медалей

У суботу відбудуться фінальні матчі у керлінгу / Фото: Reuters

Олімпійські чемпіони визначаться у бобслеї, гірськолижному спорті, керлінгу, лижних гонках, фігурному катанні у спортивних пар та фристайлі у дисципліні хаф-пайп. Два комплекти нагород розіграють у ковзанярському спорті у мас-старті у чоловіків та жінок. У передостанній день Ігор пройдуть матчі за 3-е місце у керлінгу у жіночому турнірі та у хокеї у чоловічому турнірі.

Читайте також: Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 18 лютого

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Розклад медальних стартів 19 лютого на Олімпіаді-2022

Фристайл

  • 04:24. Чоловіки, хаф-пайп

Гірськолижний спорт

  • 05:00. Командна першість

Лижні гонки

  • 08:00. Чоловіки, 50 км, мас-старт, вільний стиль

Керлінг

  • 08:05. Чоловіки, фінал
  • 14:05. Жінки, матч за 3-місце

Ковзанярський спорт

  • 10:30. Чоловіки, мас-старт
  • 11.00. Жінки, мас-старт

Фігурне катання

  • 13.00. Спортивні пари

Бобслей

  • 14.00. Жінки, екіпажі-двійки

Хокей на льоду

  • 15:10. Чоловіки, матч за 3 місце

Нагадаємо, що в активі збірної України залишається одне срібло Олександра Абраменка. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.