19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Расписание медальных стартов 19 февраля на Олимпиаде-2022

Сергей Шаховец
18 февраля, 22:31
В субботу, 19 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграют восемь комплектов медалей

В субботу состоятся финальные матчи в керлинге / Фото: Reuters

Олимпийские чемпионы определятся в бобслее, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, фигурном катании у спортивных пар и фристайле в дисциплине хаф-пайп. Два комплекта наград разыграют в конькобежном спорте в масс-старте у мужчин и женщин. В предпоследний день Игр пройдут матчи за 3-е место в керлинге в женском турнире и в хоккее в мужском турнире.

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Расписание медальных стартов 19 февраля на Олимпиаде-2022

Фристайл

  • 04:24. Мужчины, хаф-пайп

Горнолыжный спорт

  • 05:00. Командное первенство

Лыжные гонки

  • 08:00. Мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль

Керлинг

  • 08:05. Мужчины, финал
  • 14:05. Женщины, матч за 3-е место

Конькобежный спорт

  • 10:30. Мужчины, масс-старт
  • 11:00. Женщины, масс-старт

Фигурное катание

  • 13:00. Спортивные пары

Бобслей

  • 14:00. Женщины, экипажи-двойки

Хоккей на льду

  • 15:10. Мужчины, матч за 3-е место

Напомним, что в активе сборной Украины остается одно серебро Александра Абраменко. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.