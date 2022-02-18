В субботу состоятся финальные матчи в керлинге / Фото: Reuters

Олимпийские чемпионы определятся в бобслее, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, фигурном катании у спортивных пар и фристайле в дисциплине хаф-пайп. Два комплекта наград разыграют в конькобежном спорте в масс-старте у мужчин и женщин. В предпоследний день Игр пройдут матчи за 3-е место в керлинге в женском турнире и в хоккее в мужском турнире.

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Расписание медальных стартов 19 февраля на Олимпиаде-2022

Фристайл

04:24. Мужчины, хаф-пайп

Горнолыжный спорт

05:00. Командное первенство

Лыжные гонки

08:00. Мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль

Керлинг

08:05. Мужчины, финал

Мужчины, финал 14:05. Женщины, матч за 3-е место

Конькобежный спорт

10:30. Мужчины, масс-старт

Мужчины, масс-старт 11:00. Женщины, масс-старт

Фигурное катание

13:00. Спортивные пары

Бобслей

14:00. Женщины, экипажи-двойки

Хоккей на льду

15:10. Мужчины, матч за 3-е место

Напомним, что в активе сборной Украины остается одно серебро Александра Абраменко. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.