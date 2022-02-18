17 лютого 19:45
Барселона 1
Наполі 1
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розклад медальних стартів 18 лютого на Олімпіаді-2022

Олександр Трикіша
18 лютого, 00:27
У п'ятницю, 18 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розіграють п'ять комплектів медалей. Українці цього дня будуть представлені лише у біатлоні

Розклад медальних стартів 18 лютого / Фото: REUTERS

У п'ятницю визначаться чемпіони у жіночому хаф-пайпі, жіночому та чоловічому мас-старті, чоловічому скі-кросі та у ковзанярському спорті на дистанції 1000 м.

Читайте також: Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 17 лютого

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Розклад медальних стартів 18 лютого на Олімпіаді-2022

Фрістайл

  • 04:24. Жінки, хаф-пайп

Біатлон

  • 09.00. Жінки, 12.5 км, мас-старт

Фрістайл

  • 10.00. Чоловіки, скі-крос

Ковзанярський спорт

  • 10:30. Чоловіки, 1000 м

Біатлон

  • 11:00. Чоловіки, 15 км, мас-старт

Нагадаємо, що в активі збірної України залишається одне срібло Олександра Абраменка. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні .