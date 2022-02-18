17 февраля 19:45
Барселона 1
Наполи 1
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Расписание медальных стартов 18 февраля на Олимпиаде-2022

Александр Трикиша
18 февраля, 00:27
В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграют пять комплектов медалей. Украинцы в этот день будут представлены только в биатлоне

Расписание медальных стартов 18 февраля / Фото: REUTERS

В пятницу определятся чемпионы в женском хаф-пайпе, женском и мужском масс-старте, мужском ски-кроссе и в конькобежном спорте на дистанции 1000 м.

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Расписание медальных стартов 18 февраля на Олимпиаде-2022

Фристайл

  • 04:24. Женщины, хаф-пайп

Биатлон

  • 09:00. Женщины, 12.5 км, масс-старт

Фристайл

  • 10:00. Мужчины, ски-кросс

Конькобежный спорт

  • 10:30. Мужчины, 1000 м

Биатлон

  • 11:00. Мужчины, 15 км, масс-старт

Напомним, что в активе сборной Украины остается одно серебро Александра Абраменко. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.