Расписание медальных стартов 18 февраля / Фото: REUTERS

В пятницу определятся чемпионы в женском хаф-пайпе, женском и мужском масс-старте, мужском ски-кроссе и в конькобежном спорте на дистанции 1000 м.

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Расписание медальных стартов 18 февраля на Олимпиаде-2022

Фристайл

04:24. Женщины, хаф-пайп

Биатлон

09:00. Женщины, 12.5 км, масс-старт

Фристайл

10:00. Мужчины, ски-кросс

Конькобежный спорт

10:30. Мужчины, 1000 м

Биатлон

11:00. Мужчины, 15 км, масс-старт

Напомним, что в активе сборной Украины остается одно серебро Александра Абраменко. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.