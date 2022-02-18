Расписание медальных стартов 18 февраля / Фото: REUTERS
В пятницу определятся чемпионы в женском хаф-пайпе, женском и мужском масс-старте, мужском ски-кроссе и в конькобежном спорте на дистанции 1000 м.
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Расписание медальных стартов 18 февраля на Олимпиаде-2022
Фристайл
04:24. Женщины, хаф-пайп
Биатлон
09:00. Женщины, 12.5 км, масс-старт
Фристайл
10:00. Мужчины, ски-кросс
Конькобежный спорт
10:30. Мужчины, 1000 м
Биатлон
11:00. Мужчины, 15 км, масс-старт
Напомним, что в активе сборной Украины остается одно серебро Александра Абраменко. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.