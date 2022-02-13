Українка Ольга Полюк посперечається за медалі у фристайлі / Фото: Getty Images

Надії України, яка поки що не має медалей на Іграх-2022 у Пекіні, сьогодні пов'язані з жіночим фристайлом.

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Розклад медальних стартів 14 лютого на Олімпіаді-2022

Фігурне катання

3.15. Танці на льоду. Довільний танець

Бобслей

3.30, 5.00. Монобоб, жінки. Третій та четвертий заїзди

Фристайл

9.00, 13.00, 14.00. Акробатика, жінки. Кваліфікація. Фінал 1, фінал 2.

Стрибки з трампліна

13:00, 14:00. Командний турнір, чоловіки. Перший раунд, фінальний раунд

Надія України – Ольга Полюк / Фото: Getty Images

Ігри-2022 триватимуть ще тиждень, до 20 лютого. Після 13 лютого у медальному заліку Олімпіади лідирує Норвегія.