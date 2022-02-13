Украинка Ольга Полюк поспорит за медали во фристайле / Фото: Getty Images
Надежды Украины, пока что не имеющей медалей на Играх-2022 в Пекине, сегодня связаны с женским фристайлом.
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Расписание медальных стартов 14 февраля на Олимпиаде-2022
Фигурное катание
3.15. Танцы на льду. Произвольный танец
Бобслей
3.30, 5.00. Монобоб, женщины. Третий и четвертый заезды
Фристайл
9.00, 13.00, 14.00. Акробатика, женщины. Квалификация. Финал 1, финал 2.
Прыжки с трамплина
13.00, 14.00. Командный турнир, мужчины. Первый раунд, финальный раунд
Надежда Украины – Ольга Полюк / Фото: Getty Images
Игры-2022 продлятся еще неделю, до 20 февраля. После 13 февраля в медальном зачете Олимпиады лидирует Норвегия.