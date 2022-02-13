13 февраля 16:00
Бернли 0
Ливерпуль 1
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Расписание медальных стартов 14 февраля на Олимпиаде

Олег Люлька
13 февраля, 20:48
В понедельник, 14 февраля, на зимних Играх-2022 в Пекине разыграют четыре комплекта медалей – в фигурном катании, бобслее, фристайле и прыжках с трамплина

Украинка Ольга Полюк поспорит за медали во фристайле / Фото: Getty Images

Надежды Украины, пока что не имеющей медалей на Играх-2022 в Пекине, сегодня связаны с женским фристайлом.

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Расписание медальных стартов 14 февраля на Олимпиаде-2022

Фигурное катание

  • 3.15. Танцы на льду. Произвольный танец

Бобслей

  • 3.30, 5.00. Монобоб, женщины. Третий и четвертый заезды

Фристайл

  • 9.00, 13.00, 14.00. Акробатика, женщины. Квалификация. Финал 1, финал 2.

Прыжки с трамплина

  • 13.00, 14.00. Командный турнир, мужчины. Первый раунд, финальный раунд

Надежда Украины – Ольга Полюк / Фото: Getty Images

Игры-2022 продлятся еще неделю, до 20 февраля. После 13 февраля в медальном зачете Олимпиады лидирует Норвегия.