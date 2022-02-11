11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розклад медальних стартів 12 лютого на Олімпіаді-2022

Олександр Трикіша
11 лютого, 21:49
У суботу, 12 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розіграють ще шість комплектів нагород. Розклад медальних стартів дев'ятого дня Олімпіади-2022

У суботу розіграють ще шість комплектів нагород / Фото: REUTERS

На нас чекають змагання у сноуборді, лижних перегонах, ковзанярському спорті, біатлоні, стрибках з трампліну та скелетоні.

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Розклад медальних стартів 12 лютого на Олімпіаді-2022

Сноуборд

  • 04:55. Змішані команди, крос

Лижні гонки

  • 09:30. Жінки, 4х5 км, естафета

Ковзанярський спорт

  • 10:53. Чоловіки, 500 м

Біатлон

  • 11.00. Чоловіки, 10 км, спринт

Стрибки на лижах з трампліну

  • 14.00. Чоловіки, великий трамплін LH

Скелетон

  • 15:55. Жінки, одинаки, 4-ий заїзд

Українські спортсмени провели черговий день без нагороди. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

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