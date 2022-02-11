В субботу разыграют еще шесть комплектов наград / Фото: REUTERS

Нас ждут соревнования в сноуборде, лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, прыжках с трамплина и скелетоне.

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Расписание медальных стартов 12 февраля на Олимпиаде-2022

Сноуборд

04:55. Смешанные команды, кросс

Лыжные гонки

09:30. Женщины, 4х5 км, эстафета

Конькобежный спорт

10:53. Мужчины, 500 м

Биатлон

11:00. Мужчины, 10 км, спринт

Прыжки на лыжах с трамплина

14:00. Мужчины, большой трамплин LH

Скелетон

15:55. Женщины, одиночки, 4-ый заезд

Украинские спортсмены провели очередной день без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

Главное событие Олимпиады: