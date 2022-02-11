11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Расписание медальных стартов 12 февраля на Олимпиаде-2022

Александр Трикиша
11 февраля, 21:49
В субботу, 12 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграют еще шесть комплектов наград. Расписание медальных стартов девятого дня Олимпиады-2022

В субботу разыграют еще шесть комплектов наград / Фото: REUTERS

Нас ждут соревнования в сноуборде, лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, прыжках с трамплина и скелетоне.

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Расписание медальных стартов 12 февраля на Олимпиаде-2022

Сноуборд

  • 04:55. Смешанные команды, кросс

Лыжные гонки

  • 09:30. Женщины, 4х5 км, эстафета

Конькобежный спорт

  • 10:53. Мужчины, 500 м

Биатлон

  • 11:00. Мужчины, 10 км, спринт

Прыжки на лыжах с трамплина

  • 14:00. Мужчины, большой трамплин LH

Скелетон

  • 15:55. Женщины, одиночки, 4-ый заезд

Украинские спортсмены провели очередной день без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

Главное событие Олимпиады: