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"Рашка – діра": дружина Усика сказала, що заборонять у Росії

Андрій Трофімов
17 квітня, 13:45
Дружина чемпіона світу з боксу потролила Росію, де цензура досягла такого розмаху, що забороняють усе, що пов'язане з Україною

Окупанти готові заборонити навіть сонце і небо / Фото: Колаж: Сьогодні

Катерина Усик повернулася до соцмережі. Її заблокували у Instagram через правду про війну. Дівчина створила новий обліковий запис і не перестала говорити все, що думає. А також тонко тролити путінський режим.

На цей раз у сторіс Катерина перепостила жарт:

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"У Росії збираються заборонити небо та сонце, тому що вони своїми кольорами підтримують Україну".

А потім додала від себе: "Рашка – дірка!".

Раніше Катерина Усик висміювала російську армію та Путіна.

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Постила анекдоти.

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Висміювала українських біженок, які за кордоном відпочивають у нічних клубах з іноземцями

В одному з останніх постів дружина Усика раділа, що СБУ вдалося заарештувати Віктора Медведчука.

До речі, Олександр Усик відкрив свій власний благодійний фонд для допомоги біженцям та українській армії.