"Рашка – дыра": жена Усика сказала, что запретят в России

Оккупанты готовы запретить даже солнце и небо / Фото: Коллаж: Сегодня
Екатерина Усик вернулась в соцсети. Ее заблокировали в Instagram из-за правды о войне. Девушка создала новый аккаунт и не перестала говорить все, что думает. А также тонко троллить путинский режим.
На этот раз в сторис Екатерина перепостила шутку:
"В России собираются запретить небо и солнце, потому что они своими цветами поддерживают Украину".
А потом добавила от себя: "Рашка – дыра!".
Ранее Екатерина Усик высмеивала российскую армию и Путина.
Постила анекдоты.
Высмеивала украинских беженок, которые за границей отдыхают в ночных клубах с иностранцами.
В одном из последних постов супруга Усика радовалась, что СБУ удалось арестовать Виктора Медведчука.
Кстати, Александр Усик открыл свой собственный благотворительный фонд для помощи беженцам и украинской армии.