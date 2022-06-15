Рашистські виродки починають файно горіти! Екс-гравець збірної України відправив дрони для армії

Роман Зозуля передав дрони для української армії

З початку повномасштабної війни Росії проти України наші спортсмени згуртувалися навколо допомоги ЗСУ. Країна отримує допомогу у фінансовому, військовому та гуманітарному плані.

Одним із активних помічників для нашої армії є екс-футболіст збірної України Роман Зозуля. На початку травня форвард Фуенлабради закупив мотоцикли для воїнів. Тепер гравець відправив до ЗСУ дрони, які допоможуть у знищенні фашистів.

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"Є народна прикмета: якщо в тебе в небі є додаткова пара очей, то на землі рашистські виродки починають файно горіти. А ще є українська народна мудрість: нефіг шастати по чужих хатах на чужій землі. Ціліше будеш.

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Ми з Народною Армією дуже віримо у прикмети, а ще більше – у наших захисників. Тому надсилаємо їм найкращих "соколят" на підтримку. Наші дрони вже на передовій і вже транслюють гарну картинку.

До речі, на Великодні свята Роман Зозуля відправив в Україну два броньовані автомобілі. Додатковий захист українським воїнам буде не зайвим.