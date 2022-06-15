Рашистские уроды начинают красиво гореть! Экс-игрок сборной Украины отправил дроны для армии

Роман Зозуля передал дроны украинской армии
С начала полномасштабной войны России против Украины наши спортсмены сплотились вокруг помощи ВСУ. Страна получает помощь в финансовом, военном и гуманитарном плане.
Одним из активных помощников для нашей армии является экс-футболист сборной Украины Роман Зозуля. В начале мая форвард Фуэнлабрады закупил мотоциклы для воинов. Теперь же игрок отправил в ВСУ дроны, которые помогут в уничтожении фашистов.
"Есть народная примета: если у тебя в небе есть дополнительная пара глаз, то на земле рашистские уроды начинают красиво гореть. А еще есть украинская народная мудрость: нефиг шастать по чужим домам на чужой земле. Целее будешь.
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Мы с Народной Армией очень верим в приметы, а еще больше – в наших защитников. Поэтому отправляем им лучших "соколят" в поддержку. Наши дроны уже на передовой и уже транслируют красивую картинку".
К слову, на Пасхальные праздники Роман Зозуля отправил в Украину два бронированных автомобиля. Дополнительная защита украинским воинам будет не лишняя.