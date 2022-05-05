Секретна зброя від Зозулі. Форвард анонсував новий проєкт для ЗСУ

Футболіст іспанської Фуенлабради Роман Зозуля активно допомагає українській армії у боротьбі з російськими загарбниками

Роман Зозуля придбав мотоцикли для українських воїнів / Фото: Колаж: Сьогодні

Справжній патріот України Роман Зозуля на своїй сторінці у Facebook повідомив про запуск ще одного проєкту, який пришвидшить перемогу нашої країни.

У планах благодійного фонду Зозулі забезпечити українських воїнів маневреними мотоциклами. Це підвищить мобільність наших захисників та дозволить виконувати завдання непомітно для ворога.

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Тим більше, застосування мотоциклів досить поширена практика в сучасних арміях. Волонтери вже закупили 10 позашляховиків, які вже прибули до України.

Нагадаємо, на Великодні свята Роман Зозуля відправив в Україну два броньовані автомобілі. Додатковий захист українським воїнам буде не зайвим.

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