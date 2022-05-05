Секретна зброя від Зозулі. Форвард анонсував новий проєкт для ЗСУ

Справжній патріот України Роман Зозуля на своїй сторінці у Facebook повідомив про запуск ще одного проєкту, який пришвидшить перемогу нашої країни.
У планах благодійного фонду Зозулі забезпечити українських воїнів маневреними мотоциклами. Це підвищить мобільність наших захисників та дозволить виконувати завдання непомітно для ворога.
Тим більше, застосування мотоциклів досить поширена практика в сучасних арміях. Волонтери вже закупили 10 позашляховиків, які вже прибули до України.
Далі по темі
Нагадаємо, на Великодні свята Роман Зозуля відправив в Україну два броньовані автомобілі. Додатковий захист українським воїнам буде не зайвим.