П'яні окупанти викрали суддю у Новій Каховці. Дівчина відмовлялася співпрацювати

Ірина Петрова на мирному мітингу
Сьогодні вдень група п'яних чоловіків у цивільному одязі та з георгіївськими стрічками примусово забрали у відділення поліції Ірину Петрову. Дівчина працює футбольним тренером та арбітром. Раніше ми повідомляли, що найкращий футболіст Європи разом із сином захищає Україну.
Як пише в Facebook Каховська міська територіальна громада на Петрову напали біля її будинку в Новій Каховці. Подальша доля дівчини невідома.
За чутками, Ірина Петрова напередодні відмовилася судити футбольний турнір, організований у місті окупантами.
Також дівчина виходила на проукраїнські мирні мітинги.
Раніше помічник арбітра Марина Стрілецька розповіла, як російські окупанти займаються мародерством на українській території.