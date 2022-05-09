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Пьяные оккупанты похитили судью в Новой Каховке. Девушка отказывалась сотрудничать

Алексей Андрейцев
9 мая, 22:43
Ирина Петрова не захотела судить футбольный турнир, который организовали в ее родном городе пророссийские власти

Ирина Петрова на мирном митинге

Сегодня днем группа пьяных мужчин в гражданской одежде и с георгиевскими лентами принудительно забрали в отделение полиции Ирину Петрову. Девушка работает футбольным тренером и арбитром. Ранее мы сообщали, что лучший футболист Европы вместе с сыном защищает Украину.

Как пишет в Facebook Каховская городская территориальная община, на Петрову напали возле ее дома в Новой Каховке. Дальнейшая судьба девушки неизвестна.

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По слухам, Ирина Петрова накануне отказалась судить футбольный турнир, организованный в ее городе оккупантами.

Также девушка выходила на проукраинские мирные митинги.

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Ранее помощник арбитра Марина Стрелецкая рассказала, как российские оккупанты занимаются мародерством на украинской территории.