Война лишена романтики: лучший футболист Европы вместе с сыном защищает Украину

Легендарный форвард киевского Динамо Игорь Беланов пожелал Украине мира в День победы над нацизмом. Ранее его земляк Василий Ломаченко написал в соцсетях "Спасибо деду за победу".
Беланов же верит что рашизм также ждет фиаско.
"Никогда снова! Никогда опять!
В войне нет ничего хорошего. Она лишена романтики. Гибнут невинные дети, взрослые, старики. Гибнут воины ВСУ. Лучшие сыны и дочки Украины.
9 мая хочется пожелать Украине мира и только мира! И слава каждому, кто противостоит оккупантам, которые нагло пришли уничтожать нашу землю и наш свободный, героический народ!
Я, Игорь Беланов и мой сын Валерий Беланов верим в нашу скорую победу! Слава Украине!", – написал обладатель "Золотого мяча" на своей странице в Facebook.
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Отметим, что Беланов играл за одесские СКА и Черноморец, киевское Динамо, немецкие Боруссию Менхенгладбах и Айнтрахт Брауншвейг, а также за Мариуполь. В 1986 году был назвал лучшим футболистом Европы.
Со сборной играл в финале Евро-1988 и четвертьфинале ЧМ-1986.