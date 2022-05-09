Война лишена романтики: лучший футболист Европы вместе с сыном защищает Украину

Обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов поблагодарил каждого, кто противостоит оккупантам

Игорь Беланов вместе с сыном защищают родину

Легендарный форвард киевского Динамо Игорь Беланов пожелал Украине мира в День победы над нацизмом. Ранее его земляк Василий Ломаченко написал в соцсетях "Спасибо деду за победу".

Беланов же верит что рашизм также ждет фиаско.

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"Никогда снова! Никогда опять! В войне нет ничего хорошего. Она лишена романтики. Гибнут невинные дети, взрослые, старики. Гибнут воины ВСУ. Лучшие сыны и дочки Украины. 9 мая хочется пожелать Украине мира и только мира! И слава каждому, кто противостоит оккупантам, которые нагло пришли уничтожать нашу землю и наш свободный, героический народ! Я, Игорь Беланов и мой сын Валерий Беланов верим в нашу скорую победу! Слава Украине!", – написал обладатель "Золотого мяча" на своей странице в Facebook.

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Отметим, что Беланов играл за одесские СКА и Черноморец, киевское Динамо, немецкие Боруссию Менхенгладбах и Айнтрахт Брауншвейг, а также за Мариуполь. В 1986 году был назвал лучшим футболистом Европы.

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Со сборной играл в финале Евро-1988 и четвертьфинале ЧМ-1986.