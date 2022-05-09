Війна позбавлена романтики: найкращий футболіст Європи разом із сином захищає Україну

Власник "Золотого м'яча" 1986 року Ігор Бєланов подякував кожному, хто протистоїть окупантам

Ігор Бєланов разом з сином захищають Україну

Легендарний форвард київського Динамо Ігор Бєланов побажав Україні миру у День перемоги над нацизмом. Раніше його земляк Василь Ломаченко написав у соцмережах "Спасибі дідові за перемогу".

Бєланов вірить, що рашизм також чекає фіаско.

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Ніколи знову! Ніколи знову! У війні нічого хорошого. Вона позбавлена романтики. Гинуть безневинні діти, дорослі, старі. Гинуть воїни ЗСУ. Найкращі сини та доньки України. 9 травня хочеться побажати Україні миру і лише миру! І слава кожному, хто протистоїть окупантам, які нахабно прийшли знищувати нашу землю та наш вільний, героїчний народ! Я, Ігор Бєланов та мій син Валерій Бєланов віримо в нашу швидку перемогу! Слава Україні!", – написав володар "Золотого м'яча" на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначимо, що Бєланов грав за одеські СКА та Чорноморець, київське Динамо, німецькі Боруссію Менхенгладбах та Айнтрахт Брауншвейг, а також за Маріуполь. У 1986 році був названий найкращим футболістом Європи.

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Зі збірною грав у фіналі Євро-1988 та чвертьфіналі ЧС-1986.