Війна позбавлена романтики: найкращий футболіст Європи разом із сином захищає Україну

Легендарний форвард київського Динамо Ігор Бєланов побажав Україні миру у День перемоги над нацизмом. Раніше його земляк Василь Ломаченко написав у соцмережах "Спасибі дідові за перемогу".
Бєланов вірить, що рашизм також чекає фіаско.
Ніколи знову! Ніколи знову!
У війні нічого хорошого. Вона позбавлена романтики. Гинуть безневинні діти, дорослі, старі. Гинуть воїни ЗСУ. Найкращі сини та доньки України.
9 травня хочеться побажати Україні миру і лише миру! І слава кожному, хто протистоїть окупантам, які нахабно прийшли знищувати нашу землю та наш вільний, героїчний народ!
Я, Ігор Бєланов та мій син Валерій Бєланов віримо в нашу швидку перемогу! Слава Україні!", – написав володар "Золотого м'яча" на своїй сторінці у Facebook.
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Зазначимо, що Бєланов грав за одеські СКА та Чорноморець, київське Динамо, німецькі Боруссію Менхенгладбах та Айнтрахт Брауншвейг, а також за Маріуполь. У 1986 році був названий найкращим футболістом Європи.
Зі збірною грав у фіналі Євро-1988 та чвертьфіналі ЧС-1986.