4 лютого 15:00
Полісся 2
Верес 1
4 лютого 18:00
Україна 2
Росія 3
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
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Барселона --
Атлетіко --
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Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
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Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
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Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
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Путін – х**ло на федеральному ТБ – безцінно: реакція Мережі на скандування українських фанатів

Андрій Трофімов
4 лютого, 20:39
Збірна України програла Росії у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу, проте зустріч точно запам'ятається завдяки атмосфері на трибунах, яку створили українські вболівальники

Фанати передали привіт Путіну / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

Протягом усього матчу в Амстердамі фанати шалено підтримували нашу команду, вигукуючи всім відомі кричалки та пісні.

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Насамперед уболівальники "передали привіт" президенту РФ Володимиру Путіну, поки той спав на відкритті Олімпіади-2022.

Також уболівальники виконували "Хто не скаче, той москаль", а перед самим фінальним свистком на арені пролунав гімн України.

Але найбільш обговорюваним все ж таки залишився знаменитий заряд харківських футбольних уболівальників "Путін х**ло". Найцікавіше те, що цей матч показували на російському ТБ, тож росіяни змогли повністю насолодитися кричалкою.

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Нагадаємо, що з одним із гравців збірної України стався скандал. Зараз він виступає у складі збірної з тризубом на грудях і водночас грає в Росії, де раніше носив футболку з серпом та молотом.