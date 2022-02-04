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Путин – х**ло по федеральному ТВ – бесценно: реакция Сети на скандирование украинских фанатов

Андрей Трофимов
4 февраля, 20:39
Сборная Украины проиграла России в полуфинале чемпионата Европы по футзалу, тем не менее, встреча точно запомнится благодаря атмосфере на трибунах, которую создали украинские болельщики

Фанаты передали привет Путину / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

На протяжении всего матча в Амстердаме фанаты неистово поддерживали нашу команду, выкрикивая всем известные кричалки и песни.

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В первую очередь, болельщики "передали привет" президенту РФ Владимиру Путину, пока тот спал на открытии Олимпиады-2022.

Также болельщики исполняли "Хто не скаче, той москаль", а перед самим финальным свистком на арене прозвучал гимн Украины.

Но самым обсуждаемым все же остался знаменитый заряд харьковский футбольных болельщиков "Путин х**ло". Самое интересное то, что этот матч показывали на российском ТВ, поэтому россияне смогли полностью насладиться кричалкой.

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Напомним, что с одним из игроков сборной Украины произошел скандал. Сейчас он выступает в составе сборной с тризубом на груди и в то же время играет в России, где раньше носил футболку с серпом и молотом.