Стрибати поки не може, але боксує, як Усик. Король футболу повернувся додому

Пеле виписали з лікарні / Фото: Reuters

Після тривалого лікування екс-футболіста виписали з лікарні. Цією радісною новиною Пеле поділився зі своїми підписниками в Instagram.

Читайте також: Історія однієї фотографії. Пеле вчили виживати в джунглях

"Коли шлях важкий, відзначайте кожен крок на цьому шляху. Зосередьтеся на своєму щасті. Це правда, що я більше не можу стрибати, але в останні кілька днів я молотив кулаками повітря більше разів, ніж зазвичай. Я такий щасливий повернутися додому. Я хочу подякувати всій команді лікарні Альберта Ейнштейна, яка зробила моє перебування в ній приємним, за гуманний і дуже сердечний прийом. Дякую також всім вам, хто наповнює моє життя безліччю повідомлень зі словами любові", – написав Король футболу.

Реклама

Нагадаємо, що на початку вересня Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстому кишечнику. Але відновлення легендарного футболіста не проходило гладко і через кілька днів він потрапив у відділення реанімації.

Реклама

Пеле / Фото: Instagram

Будемо сподіватися, що тепер всі неприємності зі здоров'ям екс-футболіста залишилися позаду.