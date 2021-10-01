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Прыгать пока не может, но боксирует, как Усик. Король футбола вернулся домой

Сергей Шаховец
1 октября, 12:36
Легендарный форвард продолжает восстановление после операции по удалению опухоли

Пеле выписали из больницы / Фото: Reuters

После длительного лечения экс-футболиста выписали из больницы. Этой радостной новостью Пеле поделился со своими подписчиками в Instagram.

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"Когда путь труден, отмечайте каждый шаг на этом пути. Сосредоточьтесь на своём счастье. Это правда, что я больше не могу прыгать, но в последние несколько дней я молотил кулаками воздух больше раз, чем обычно.

Я так счастлив вернуться домой. Я хочу поблагодарить всю команду больницы Альберта Эйнштейна, которая сделала мое пребывание в ней приятным, за гуманный и очень сердечный приём. Спасибо также всем вам, кто наполняет мою жизнь множеством сообщений со словами любви", – написал Король футбола.

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Напомним, что в начале сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике. Но восстановление легендарного футболиста не проходило гладко и спустя несколько дней он попал в отделение реанимации.

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Пеле / Фото: Instagram

Будем надеяться, что теперь все неприятности со здоровьем экс-футболиста остались позади.

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