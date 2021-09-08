Перевірка боєм. Стала відома заявка України на матч з Чехією

Збірна України готується до матчу з Чехією / Фото: УАФ
Сьогодні на стадіоні "Дусан-Арена" в Пльзені відбудеться товариський матч між збірними Чехії та України. Онлайн Чехія – Україна є на нашому сайті. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.
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Третій матч збірної під керівництвом Олександра Петракова наша команда проведе не в оптимальному складі. Раніше повідомлялося, що головний тренер провів ротацію гравців, відправивши відпочивати вісім футболістів: Андрія Пятова, Миколу Матвієнка, Тараса Степаненка, Сергія Сидорчука, Віктора Циганкова, Іллю Забарного, Віталія Миколенка та Руслана Малиновського.
Замість них в збірну України були викликані гравці з резервного списку – Юхим Конопля з донецького Шахтаря, Владислав Кочергін і Сергій Булеца з луганської Зорі.
Збірна України сьогодні зіграє в жовтому комплекті форми, чехи в червоному.
Заявка збірної України на матч з Чехією.
- Воротарі: 1. Денис Бойко, 23. Дмитро Різник
- Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Юхим Конопля, 8. Віктор Корнієнко, 18. Тарас Качараба, 19. Олександр Тимчик, 21. Олександр Караваєв
- Півзахисники: 7. Андрій Ярмоленко, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 14. Євген Макаренко, 15. Владислав Кочергін, 17. Олександр Зінченко, 22. Сергій Булеца
- Нападники: 9. Роман Яремчук, 20. Данило Сікан
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