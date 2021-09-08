8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Перевірка боєм. Стала відома заявка України на матч з Чехією

Сергій Шаховець
8 вересня, 16:41
Наставник національної команди Олександр Петраков визначився зі списком гравців, які візьмуть участь у товариському матчі зі збірною Чехії

Збірна України готується до матчу з Чехією / Фото: УАФ

Сьогодні на стадіоні "Дусан-Арена" в Пльзені відбудеться товариський матч між збірними Чехії та України. Онлайн Чехія – Україна є на нашому сайті. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Читайте також: Чехія – Україна: прогноз на третій матч Петракова

Третій матч збірної під керівництвом Олександра Петракова наша команда проведе не в оптимальному складі. Раніше повідомлялося, що головний тренер провів ротацію гравців, відправивши відпочивати вісім футболістів: Андрія Пятова, Миколу Матвієнка, Тараса Степаненка, Сергія Сидорчука, Віктора Циганкова, Іллю Забарного, Віталія Миколенка та Руслана Малиновського.

Збірна України готується до матчу з Чехією / Фото: УАФ

Реклама

Замість них в збірну України були викликані гравці з резервного списку – Юхим Конопля з донецького Шахтаря, Владислав Кочергін і Сергій Булеца з луганської Зорі.

Збірна України сьогодні зіграє в жовтому комплекті форми, чехи в червоному.

Заявка збірної України на матч з Чехією.

  • Воротарі: 1. Денис Бойко, 23. Дмитро Різник
  • Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Юхим Конопля, 8. Віктор Корнієнко, 18. Тарас Качараба, 19. Олександр Тимчик, 21. Олександр Караваєв
  • Півзахисники: 7. Андрій Ярмоленко, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 14. Євген Макаренко, 15. Владислав Кочергін, 17. Олександр Зінченко, 22. Сергій Булеца
  • Нападники: 9. Роман Яремчук, 20. Данило Сікан

Дивіться огляд матчу відбору на ЧС-2022 Україна – Франція (1:1)

Реклама