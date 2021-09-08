8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Проверка боем. Стала известна заявка Украины на матч с Чехией

Сергей Шаховец
8 сентября, 16:41
Наставник национальной команды Александр Петраков определился со списком игроков, которые примут участие в товарищеском матче со сборной Чехии

Сборная Украины готовится к матчу с Чехией / Фото: УАФ

Сегодня на стадионе "Дусан-Арена" в Пльзене состоится товарищеский матч между сборными Чехии и Украины. Онлайн Чехия – Украина есть на нашем сайте. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

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Третий матч сборной под руководством Александра Петракова наша команда проведет не в оптимальном составе. Ранее сообщалось, что главный тренер провел ротацию игроков, отправив отдыхать восемь футболистов: Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова, Илью Забарного, Виталия Миколенко и Руслана Малиновского.

Сборная Украины готовится к матчу с Чехией / Фото: УАФ

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Вместо них в сборную Украины были вызваны игроки из резервного списка – Ефим Конопля из донецкого Шахтера, Владислав Кочергин и Сергей Булеца из луганской Зари.

Сборная Украины сегодня сыграет в желтом комплекте формы, чехи в красном.

Заявка сборной Украины на матч с Чехией

  • Вратари: 1. Денис Бойко, 23. Дмитрий Ризнык
  • Защитники: 2.Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Ефим Конопля, 8. Виктор Корниенко, 18. Тарас Качараба, 19. Александр Тымчик, 21. Александр Караваєв
  • Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 14. Евгений Макаренко, 15. Владислав Кочергин, 17. Александр Зинченко, 22. Сергей Булеца
  • Нападающие: 9. Роман Яремчук, 20. Даниил Сикан

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