Проверка боем. Стала известна заявка Украины на матч с Чехией

Сборная Украины готовится к матчу с Чехией / Фото: УАФ
Сегодня на стадионе "Дусан-Арена" в Пльзене состоится товарищеский матч между сборными Чехии и Украины. Онлайн Чехия – Украина есть на нашем сайте. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.
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Третий матч сборной под руководством Александра Петракова наша команда проведет не в оптимальном составе. Ранее сообщалось, что главный тренер провел ротацию игроков, отправив отдыхать восемь футболистов: Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова, Илью Забарного, Виталия Миколенко и Руслана Малиновского.
Вместо них в сборную Украины были вызваны игроки из резервного списка – Ефим Конопля из донецкого Шахтера, Владислав Кочергин и Сергей Булеца из луганской Зари.
Сборная Украины сегодня сыграет в желтом комплекте формы, чехи в красном.
Заявка сборной Украины на матч с Чехией
- Вратари: 1. Денис Бойко, 23. Дмитрий Ризнык
- Защитники: 2.Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Ефим Конопля, 8. Виктор Корниенко, 18. Тарас Качараба, 19. Александр Тымчик, 21. Александр Караваєв
- Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 14. Евгений Макаренко, 15. Владислав Кочергин, 17. Александр Зинченко, 22. Сергей Булеца
- Нападающие: 9. Роман Яремчук, 20. Даниил Сикан
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