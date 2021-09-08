Проверка боем. Стала известна заявка Украины на матч с Чехией

Сборная Украины готовится к матчу с Чехией / Фото: УАФ

Сегодня на стадионе "Дусан-Арена" в Пльзене состоится товарищеский матч между сборными Чехии и Украины. Онлайн Чехия – Украина есть на нашем сайте. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

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Третий матч сборной под руководством Александра Петракова наша команда проведет не в оптимальном составе. Ранее сообщалось, что главный тренер провел ротацию игроков, отправив отдыхать восемь футболистов: Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова, Илью Забарного, Виталия Миколенко и Руслана Малиновского.

Сборная Украины готовится к матчу с Чехией / Фото: УАФ

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Вместо них в сборную Украины были вызваны игроки из резервного списка – Ефим Конопля из донецкого Шахтера, Владислав Кочергин и Сергей Булеца из луганской Зари.

Сборная Украины сегодня сыграет в желтом комплекте формы, чехи в красном.

Заявка сборной Украины на матч с Чехией

Вратари: 1. Денис Бойко, 23. Дмитрий Ризнык

1. Денис Бойко, 23. Дмитрий Ризнык Защитники: 2.Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Ефим Конопля, 8. Виктор Корниенко, 18. Тарас Качараба, 19. Александр Тымчик, 21. Александр Караваєв

2.Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Ефим Конопля, 8. Виктор Корниенко, 18. Тарас Качараба, 19. Александр Тымчик, 21. Александр Караваєв Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 14. Евгений Макаренко, 15. Владислав Кочергин, 17. Александр Зинченко, 22. Сергей Булеца

7. Андрей Ярмоленко, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 14. Евгений Макаренко, 15. Владислав Кочергин, 17. Александр Зинченко, 22. Сергей Булеца Нападающие: 9. Роман Яремчук, 20. Даниил Сикан

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